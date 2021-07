L’AQUILA, SINDACO BIONDI INCONTRA IL NUOVO QUESTORE

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni, il nuovo questore Enrico De Simone.

“Un incontro contraddistinto da cordialità e molto utile per ragionare sulle dinamiche della nostra terra, interessata dalla vitalità dei processi di ricostruzione e una continua evoluzione dei fenomeni sociali. Un’effervescenza che accompagna il tessuto culturale e artistico di questa città, che il questore già conosceva e su cui è molto informato. È stata condivisa la necessità di porre in essere tutte le iniziative necessarie a garantire la serenità della comunità senza ricorrere a prove muscolari, ma continuando ad assicurare un costante monitoraggio del territorio rafforzando, per quanto possibile, le attività di controllo. Nel formulare a nome della municipalità i migliori auguri di buon lavoro ho ribadito la massima disponibilità alla collaborazione da parte del Comune con Questura e Forze dell’Ordine per individuare, nel rispetto delle relative prerogative, soluzioni alle problematicità che dovessero manifestarsi” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.