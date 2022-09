L’AQUILA, SINDACO BIONDI RICEVE IL NUOVO COMANDANTE DEL IX REGGIMENTO ALPINI

L’AQUILA – “Faccio i migliori auguri al colonnello Bozzi alla guida del glorioso Reggimento, parte integrante della nostra terra e della sua tradizione”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha salutato questa mattina, a Palazzo Fibbioni, il colonnello Mario Bozzi, neo comandante del IX Reggimento Alpini, insieme al comandante uscente dello stesso corpo, il colonnello Gianmarco Laurencig.

“Rivolgo al colonnello, inoltre, un sentito bentornato all’Aquila, dove ha già diretto la Compagnia e il Battaglione e ben conosce la professionalità e le competenze dei nostri alpini, patrimonio collettivo di questo territorio. Al colonnello Laurencig, che ringrazio per il rapporto cordiale, collaborativo e confidente instaurato in questi due anni, auguro le migliori fortune per il percorso professionale che lo attende”.