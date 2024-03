L’AQUILA: SINDROME DI SANFILIPPO, TANTA GENTE AL MERCATINO ARTIGIANALE DI BENEFICENZA A PETTINO

L’AQUILA – Segnalibri, biglietti per gli auguri di Pasqua, mattonelle di ceramica e vetro realizzate con piombo liquido e pittura.

E poi piccoli pulcini assemblati con le pigne; piattini, vasetti e taglieri, pietre e porta penne decorati; piccoli ovetti di tanti colori, segnaposti e porta chiavi: tutto realizzato a mano dagli alunni e dalle alunne dell’Istituto comprensivo “Teofilo Patini” per arricchire il mercatino pasquale di beneficenza che si è tenuto mercoledì 20 marzo e organizzato dall’associazione ‘Sanfilippo fighters’ negli spazi dell’oratorio della chiesa di San Francesco, nel quartiere aquilano di Pettino, messo a disposizione dal parroco don Dante Di Nardo.

È stato un pomeriggio di condivisione, gioia e solidarietà – si legge in un comunicato – per contribuire, con piccole donazioni, a mettere insieme un tassello in più per costruire una vita quotidiana più serena e gioiosa per i bambini e le bambine nati con la sindrome di Sanfilippo, una malattia genetica neurodegenerativa molto rara, che coinvolge circa cento persone in tutta Italia, due delle quali frequentano proprio una delle scuole dell’istituto Patini.

L’iniziativa nasce per cercare di diffondere una maggiore conoscenza nei confronti di una sindrome ancora senza cura e senza terapie specifiche ed efficaci, sulla quale la comunità scientifica sta portando avanti ricerche e indagini.

Il ricavato delle donazioni frutto del mercatino sarà devoluto all’associazione regionale ‘Sanfilippo fighters’ e una parte andrà a sostenere il progetto ‘Scuola in movimento’: lezioni di ippoterapia alle quali potranno partecipare gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo Patini che hanno una importante disabilità.