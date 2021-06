L’AQUILA: “SIRINGHE, IMMONDIZIA E RAMI A RISCHIO CADUTA IN VIA DELLA MAINETTA”, RESIDENTE DENUNCIA

L’AQUILA – Siringhe, cartoni, rottami ferrosi, rami a rischio caduta, oltre all’erba ormai altissima che non viene tagliata da tempo.

A denunciare ad AbruzzoWeb una situazione “scandalosa” all’Aquila, in via della Mainetta, nella frazione di Coppito, è un residente.

“La Asm da mesi è a conoscenza della sporcizia e del degrado in cui si trova questa zona – lamenta il residente a questo giornale – eppure, dopo ripetute segnalazioni, nessuno è intervenuto”.

“Quest’area è frequentata anche dai bambini – continua – ed è assurdo che debbano giocare in mezzo a tanto degrado. A pulire siamo spesso noi residenti, ma non è giusto. Oltre all’inciviltà di chi getta qualsiasi cosa per terra, siringhe comprese, c’è anche il totale disinteresse del Comune”.

“Aspettiamo che chi deve tutelare pulizia e decoro e punire chi sporca tutto intervenga al più presto”, conclude. (red.)