L’AQUILA: SISTEMATA IN MODO PROVVISORIO FONTE BURRI IN SEGUITO ALLE PROTESTE DEI RESIDENTI A PILE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila si è mobilitato, tramite il settore opere pubbliche, per dare risposte alle proteste dei residenti di via Fonte Burri a Pile che da decenni è in pessime condizioni per il manto stradale sconnesso e per i pericoli che si corrono con gli allagamenti quando ci sono delle forti precipitazioni: sovente le auto rimangono in panne.

Il Comune, tramite il funzionario Carlo Bolino, ha certamente dato una sistemata provvisoria (nella foto inviata da Cocciolone si vede il prima e il dopo) ma i residenti chiedono una soluzione definitiva visto che i lavori sono finanziati.