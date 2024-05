L’AQUILA: SISTEMATA LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA BARISCIANELLO DOPO LE PROTESTE

L’AQUILA – Coordinati da funzionario del Comune settore opere pubbliche, Carlo Bollino, gli addetti municipali hanno sistemato la pavimentazione e altro sotto il palco di piazza Bariscianello. sotto la scalinata di San Bernardino da Siena e nei pressi della centralissima via Fortebraccio all’Aquila (foto Cocciolone)

Nei giorni scorsi, infatti, si erano levate proteste per la situazione nella zona soprattutto, ma non solo, per la pavimentazione sconnessa in una zona che, tra le altre cose, è sottoposta alla vista e al transito dei turisti per la vicinanza alla basilica.