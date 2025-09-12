L’AQUILA – Manifestanti ProPal hanno bloccato da questa mattina la via di accesso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space nella zona industriale ovest dell’Aquila.
Tensioni con la polizia si sono verificate alla richiesta di liberare l’accesso alle aziende.
“Leonardo Spa fa i soldoni sul sangue dei popoli”, si legge in uno dei cartelli. Un altro recita: “Fuori Leonardo dalle università”.
Sul posto sono presenti agenti della Digos e un furgone della polizia con agenti in tenuta antisommossa.
Alla mobilitazione, ancora in corso, stanno partecipando attivisti da tutto l’Abruzzo, con azioni di volantinaggio già avviate il mese scorso.
Tra i cartelli, anche uno con scritto “Sabotiamo la guerra, blocchiamo tutto”.
Nel sit-in anche striscioni di solidarietà nei confronti dei tre palestinesi Anan Yaheesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh sotto processo all’Aquila con l’accusa di terrorismo internazionale.
- L’AQUILA: SIT-IN PRO PALESTINA DAVANTI SEDE LEONARDO,
TENSIONE CON LA POLIZIAL'AQUILA - Manifestanti ProPal hanno bloccato da questa mattina la via di accesso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space nella zona in...