L’AQUILA: SLITTA L’AUTOPSIA SULL’OPERAIO MORTO IN UN CANTIERE NEL REATINO

L’AQUILA – Slitta il giorno dell’autopsia per Luca Di Virgilio, l’operaio 56enne di Bazzano morto dopo essere precipitato da un’impalcatura in un cantiere di Leonessa, in provincia di Rieti. La salma del dipendente di un’impresa con sede a Bagno si trova ancora a disposizione della Procura reatina. Per cui slitta anche la data dei funerali.

Il dramma si è consumato nel complesso ex Alitalia alla periferia di Leonessa, interessato da lavori di ricostruzione dopo il sisma di Amatrice. L’esame servirà a fare chiarezza se l’operaio ha perso l’equilibrio a causa di un malore improvviso oppure se è scivolato accidentalmente precipitando da un’altezza di dieci metri.

Ma soprattutto, secondo quanto riferisce il Centro, i carabinieri vogliono appurare se nel cantiere siano state rispettate le norme sulla sicurezza. Secondo una prima ricostruzione l’operaio edile stava verniciando la facciata di un condominio quando è precipitato dopo un volo di 10 metri,