L’AQUILA SOCCER SCHOOL FIRMA L’ACCORDO CON LA AS ROMA: SARA’ ACADEMY AS ROMA

L’AQUILA – “L’Aquila Soccer School sarà Academy As Roma, un privilegio unico concesso a questa società di puro settore giovanile, che già all’inizio della scorsa Stagione era stata riconosciuta dalla FIGC come la sola Scuola Calcio Èlite del capoluogo abruzzese”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che, “sulla base di questo prestigioso accordo la L’Aquila Soccer School sarà l’Academy di riferimento della società capitolina nella provincia dell’Aquila”.

“Una collaborazione di natura prettamente tecnica, che parte a seguito del riconoscimento e della stima dimostrati dai dirigenti giallorossi verso il lavoro e la professionalità dello staff tecnico guidato da Maurizio Ianni. La partnership con la AS Roma avrà risvolti e grandi benefici per la preparazione di tutti i ragazzi e le ragazze che quotidianamente solcano il Campo Federale”.

I”n breve l’accordo prevede una visita mensile degli istruttori della AS Roma al Campo Federale per allenare i giovani e le giovani aquilane; formazione mensile a Trigoria per gli allenatori; una piattaforma condivisa dove avere tutto il planning degli allenamenti giornalieri che si svolgono a Trigoria per tutte le categorie; possibilità di concordare periodiche amichevoli tra le diverse categorie delle due Academy; provini e stage presso il Campo Federale”.

“È un grande onore e una importante responsabilità essere Academy della AS Roma – dichiara Maurizio Ianni, direttore tecnico L’Aquila Soccer School – Quando ho ricevuto la chiamata del loro responsabile del settore giovanile Bruno Conti, che mi chiedeva di diventare Academy di riferimento per la provincia dell’Aquila, ho provato una enorme soddisfazione per me e per tutti i collaboratori della LSS. L’accordo è stato sottoscritto già da diversi giorni e il nostro intento, insieme a tutto lo staff tecnico, è dimostrare sul campo di essere ancora una volta all’altezza di un progetto così prestigioso, che lega la nostra Città alla Capitale”.