L’AQUILA SOCCER SCHOOL: GUARAGNA E ROSSI AL PESCARA, DI LAZZARO AL GENOA

L’AQUILA – Un’estate piena di successi per la L’Aquila Soccer School, che grazie al suo costante e quotidiano lavoro continua a farsi apprezzare sua scena nazionale sia dalla Federazione che dai club professionistici.

In questa calda estate è arrivata prima la conferma del riconoscimento per il terzo anno consecutivo di “Scuola Calcio Élite” – riconoscimento concesso dalla FIGC alle scuole calcio che rispettano determinati standard e requisiti -, a seguire la AS Roma ha confermato la Scuola aquilana partner della sua Academy.

L’ultima grande notizia riguarda il trasferimento di tre giovani calciatori a due club professionistici: Cristian Guaragna e Alessio Rossi hanno firmato con il Pescara Calcio rispettivamente per l’Under 17 e l’Under 15; mentre l’Under 16 Federico Di Lazzaro lascerà L’Aquila per approdare al Genoa.

“La preparazione che i giovani ricevono nella nostra Scuola, dove sono seguiti da team tecnici composti da veri professionisti, è un grande pass per chi di loro vuole fare del calcio la propria professione. Compito della L’Aquila Soccer School è preparare, formare ed educare allo sport i propri giovani e contemporaneamente creare grandi occasioni per loro” dichiara il direttore tecnico della Scuola, Maurizio Ianni, commentando questa ultima importante notizia.