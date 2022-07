“L’AQUILA SOCCER WOMEN” ALZA IL SIPARIO: ELENORA LAURINI ENTRA NELLA SOCIETA’, NUOVO ORGANIGRAMMA

L’AQUILA – L’Aquila Soccer Women ha perfezionato l’iscrizione al campionato interregionale di Eccellenza Abruzzo per la stagione 2022/2023 e in questi giorni sta ultimando la rimodulazione dell’organigramma dirigenziale e tecnico per proseguire nella crescita societaria, strutturale e tecnica iniziata nel 2021.

Riconfermato e rafforzato il protocollo di collaborazione tra la divisione della L’Aquila Soccer School guidata da 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 e da 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐈𝐚𝐧𝐧𝐢, con l’importante riconferma dell’impianto Federale “N. Mancini” come quartier generale della squadra femminile.

Rossi ha favorito il prestigioso ingresso nella divisione Women dell’ingegner 𝐄𝐥𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐢𝐧𝐢 (in foto), da anni attiva nell’ambito dell’imprenditoria del settore edile e nella ricerca ed innovazione nella building engineering, con il ruolo di Executive Manager, funzione che affiancherà il presidente 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐩𝐮𝐜𝐜𝐢 nella definizione delle strategie di marketing.

L’ingegner 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐚 continuerà a mantenere il timone nel ruolo di Direttore Generale, per ora anche con l’assunzione ad interim del ruolo di Responsabile Area Tecnica.

Confermato in panchina mister 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐂𝐢𝐨𝐜𝐜𝐚, che per questa stagione sarà coadiuvato dal vice e preparatore portieri mister Maurizio Anitori.

Ecco l’organigramma completo:

vice presidente Alfonso Ciocca, segretario e tesoriere Italo Guetti.

Dopo un anno davvero difficile a causa della pandemia, la società in questa nuova stagione punterà moltissimo sulla apertura verso le scuole medie e superiori per diffondere il calcio tra le ragazze, confermando la professoressa Patrizia Dundee come responsabile rapporti Scuola&Università.

Team Manager confermata l’ingegner Barbara Cantalini.

Webmaster e comunicazione confermato Daniele Pitone.

Per completare lo staff tecnico, la società sta valutando l’inserimento di un allenatore collaboratore da dedicare alle atlete più giovani (under 19) e di un preparatore atletico, probabilmente da individuare tra i tecnici della L’Aquila Soccer School su indicazione di Maurizio Ianni, che per il terzo anno consecutivo ha ricevuto il riconoscimento di Scuola Calcio Elitè.

Nei prossimi giorni la società renderà noti anche i nomi ed i dettagli della rosa che si sta costruendo, ma già da ora c’è la certezza di ripartire dal solido ed affiatato gruppo attuale.