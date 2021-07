L’AQUILA SOCIAL FILM FESTIVAL, DAL 5 AL 9 LUGLIO RASSEGNA A PIAZZA D’ARTI: IL PROGRAMMA

L’AQUILA – “La vita non aspetta, l’ambiente coinvolgendo persone, animali, vegetali, è un sistema complesso. L’alterazione anche di un suo singolo elemento causa effetti a cascata sugli altri. Ma tra gli altri ci siamo noi! Un terzo dei ghiacciai si è già sciolto, quest´anno la temperatura del globo si è elevata di due gradi, abbiamo creato con la plastica un’isola più grande di uno stato europeo, la pandemia ha generato più di un milione dimorti, gli uragani si moltiplicano, il Sahara si espande di chilometri ogni anno, le risorse minerarie si riducono in modo esponenziale, l’inquinamento cresce anche ai poli, le malattie delle piante e gli incendi riducono le aree verdi, il profitto ha la meglio sulla tutela dell’ecosistema, i Parchi rappresentano piccole oasi per la vita e la politica li limita. A ognuno la propria parte se vogliamo salvare noi oggi e consentire alle generazioni future di vivere in un ambiente sano, accogliente, vivo e bello”.

Con questo tema così attuale si apre la rassegna L´Aquila Social Film Festival, promossa da L´Aquila Film Festival con le Associazioni di Piazza d´Arti, che propone quattro serate di confronto e riflessione attraverso dibattiti, film e musica. Il primo appuntamento che si terráLunedí 5luglio 2021 prevede alle 17.00 l´anteprima dell´esposizione Difesa della natura di Joseph Beuys, presso il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale di Arte Contemporanea, visitabile fino al 20 luglio e alle 19.00 il dibattito Il ruolo dei parchi nella difesa dell’ambiente durante il quale interverranno Mimì D’Aurora, ex responsabile ambiente Cgil Abruzzo, e Giandomenico Johnny Cifani, Italia Nostra, ex componente consiglio di amministrazione Parco Sirente Velino, modera Antonio Porto.

Seguirá alle ore 21,15 la proiezione del film:”2040 Salviamo il Pianeta” di Damon Gameau per il quale è preferibile la prenotazione gratuita al link https://www.eventbrite.it/e/2040-salviamo-il-pianeta-tickets-161772745637

Il programma dei giorni successivi prevede:

mercoledí 7 luglio

Ore 19:00 dibattito I MINORI E LA TUTELA IN ABRUZZO

intervengono Dott.ssa Cecilia Angrisano, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, l’Associazione OFFICINA 47 L’AQUILA e tutori e tutrici e minori stranieri non accompagnati.

ore 21.15 proiezione IL MIO CORPO, di Michele Pennetta

giovedi’ 8 luglio

Ore 19:00 dibattito STORIE VIVENTI

a cura di Arci L’Aquila

ore 21.15 proiezione NOTTURNO, di Gianfranco Rosi

venerdi’ 9 luglio

Ore 19:00 musica con NOCE MOSCARDI e BUSSOLA ROTTA

Ore 21:15 Proiezione IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO, di T.Nilson, M. Schwartz

… e ancora musica a seguire

Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa di prevenzione al covid-19.

Per le proiezioni cinematografiche è fortemente consigliata la prenotazione al seguente link: https://www.laquilafilmfestival.it/ oppure sulla pagina facebook https://www.facebook.com/laquila.filmfest