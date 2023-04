L’AQUILA SOCIALE: AL VIA RACCOLTA DI UOVA DI PASQUA PER BAMBINI DI UNA CASA FAMIGLIA

L’AQUILA – Una raccolta di uova pasquali da donare a bambini e ragazzi di una casa famiglia dell’Aquilano.

Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa da L’Aquila Sociale per una Pasqua solidale: la raccolta sarà effettuata tutti i giorni dalle 10 alle 12, da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, presso il circolo cittadino in via Saragat 50, nel capoluogo regionale.

“Un’iniziativa di solidarietà a cui teniamo particolarmente, aperta a chiunque voglia contribuire a donare ai più piccoli un momento di condivisione e sorpresa”, commenta Claudia Pagliariccio, referente del circolo L’Aquila sociale e consigliere comunale.

Per informazioni e contatti 347.1818742