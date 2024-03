L’AQUILA SOCIALE: TORNA LA RACCOLTA DI UOVA DI PASQUA PER BAMBINI MENO FORTUNATI

L’AQUILA – Anche quest’anno il circolo di Fratelli d’Italia “L’Aquila Sociale” si impegna in un gesto di solidarietà per la comunità, organizzando una raccolta di uova di Pasqua in favore dei bambini meno fortunati.

“Si tratta – dichiara in una nota la responsabile del circolo, Claudia Pagliariccio – di un piccolo pensiero per regalare un sorriso a chi ha più bisogno. Dal 2021 questa iniziativa benefica coinvolge con successo il territorio aquilano: la generosità dimostrata negli anni passati è stata straordinaria e siamo fiduciosi che il 2024 non sarà da meno”.

“La partecipazione di ciascuno di noi – conclude Pagliariccio – può fare la differenza, unendo la comunità in un gesto di condivisione e speranza”.

La raccolta sarà attiva tutti i giorni, dalle 10 alle 12, presso la sede del circolo “L’Aquila Sociale”, situata in Via Saragat n. 50. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email [email protected] o al numero di telefono 3471818742.