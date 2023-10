L’AQUILA, SOCIETA’ ITALIANA ECONOMIA: DOMANI SESSIONE APERTA SU POLITICHE RILANCIO POST SISMA

L’AQUILA – Nell’ambito della 64esima conferenza annuale della Società italiana di economia, ospitata dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, si terrà una sessione aperta alla cittadinanza sull’azione delle politiche per il rilancio del tessuto socioeconomico abruzzese a dieci anni di distanza dal rapporto che l’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, elaborò a tal fine dopo il terremoto del 2009.

L’incontro, coordinato dal professor Lelio Iapadre, economista dell’università degli studi dell’Aquila, è in programma per sabato 21 ottobre dalle 13:10 alle 14:30 presso la sala conferenze dell’edificio ex Isef, in viale Francesco Crispi 7.

Si parlerà di tendenze, apertura internazionale e sviluppo sostenibile dell’economia abruzzese con Giovanni Baiocchetti (Università di Milano) e Lelio Iapadre (Università dell’Aquila), di politiche e strumenti di pianificazione territoriale e sviluppo regionale con Massimo Sargolini (Università di Camerino), di sistemi urbani e disparità regionali in prospettiva internazionale con Paolo Veneri (Gssi), e delle sfide della ricostruzione nel caso del terremoto 2016-17 con Alessandra Faggian (Gssi) e Federico Zampollo (Gssi).

All’incontro interverranno anche il commissario di governo per il sisma 2016 Guido Castelli, il titolare dell’ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere Raffaello Fico, il commissario straordinario sisma ed emergenza Ischia Giovanni Legnini, la direttrice dell’associazione riabitare l’Italia Sabrina Lucatelli e il titolare dell’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila Salvatore Provenzano. La cittadinanza è invitata a partecipare