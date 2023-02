“L’AQUILA SOLIDALE CON ALFREDO COSPITO”: DOMANI PRESIDIO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA

L’AQUILA – All’Aquila un presidio in “solidarietà con la lotta di Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis”.

Ad organizzarlo un gruppo di cittadini che in una nota ha diffuso anche la locandina dell’evento in programma per domani, sabato 4 febbraio, dalle 18.30, in piazza Regina Margherita, in pieno centro nel capoluogo regionale.

“L’Aquila solidale con Alfredo Cospito” si legge in fondo al manifesto.

Il presidio, autorizzato, come specificato nel testo, è a sostegno dell’anarchico pescarese, da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis. Un caso entrato nel dibattito nazionale con il conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza, dopo le clamorose azioni di protesta e le minacce alle istituzioni di sostenitori ed anarchici.