L’AQUILA: SOLIDARIETA’, AL CARREFOUR DI VIA PANELLA RACCOLTI 1.350 KG DI ALIMENTI IN UN SOLO GIORNO

L’AQUILA – Grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Dona un pasto per la dignità Odv e delle associazioni coinvolte nell’importante iniziativa di solidarietà, nell’intera giornata di sabato 14 dicembre, nel supermercato Carrefour di via Panella, all’Aquila, sono stati raccolti complessivamente 1.350 chili di generi alimentari.

Tredici ore – si legge in un comunicato – che gli “angeli della solidarietà” hanno dedicato a tutte quelle persone svantaggiate e troppo spesso dimenticate, che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà. Questa ulteriore e impegnativa raccolta, conclusasi con un ottimo e lodevole risultato, è destinata a offrire sostegno alimentare alle famiglie bisognose assistite dalle monache Benedettine – Celestine del Monastero San Basilio dell’Aquila.

“Dobbiamo ringraziare per la collaborazione – dice Luigi Cordeschi, presidente dell’associazione Dona un pasto per la dignità Odv – gli Amici di San Basilio, don Martino con i volontari della Caritas Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, il Gruppo L’Aquila Cisom Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta e padre Giorgio della Parrocchia San Pio X che ospita la nostra associazione”.

Una riflessione nasce spontanea e che deve indurre a porsi degli interrogativi in ognuno di noi. Soprattutto nel periodo natalizio. Queste azioni dovrebbero avere una più ampia considerazione e partecipazione, perché le persone, le famiglie in difficoltà, molto spesso anche con la presenza di bambini e soggetti fragili, aumentano sempre di più. Eppoi, non è sempre edificante fingere che queste problematiche cittadine non esistano, mettere la testa sotto la sabbia, “perché non è affar mio”, o perché non ci riguarda da vicino.

Apriamo gli occhi, ascoltiamo il grido di aiuto di chi soffre, che non sempre riesce a farsi sentire. Donare con gioia per far sorridere anche l’ultimo nei nostri fratelli meno fortunato e il Natale e le festività saranno sicuramente più serene.