L’AQUILA: SONO 24 E NON 65 I POSTI AUTO PREVISTI NELL’AREA DI SOSTA A PORTA CASTELLO

L’AQUILA -In merito al comunicato municipale diffuso il 28 novembre scorso dal titolo “Parcheggi in centro storico. Da domani attivi 65 nuovi posti auto a Porta Castello”, si precisa che i posti auto effettivamente ricavati nell’area di Porta Castello sono 24.
Il dato complessivo di 65 nuovi stalli si riferisce invece alla somma dei parcheggi realizzati nell’area di Porta Castello e di quelli dell’area prospiciente la Chiesa di San Silvestro, anch’essa oggetto degli interventi approvati dalla Giunta comunale.
Restano confermate tutte le altre informazioni contenute nella nota precedente, inclusa la natura demaniale dell’area di Porta Castello e l’intervento reso possibile grazie all’intesa tra Comune dell’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.
L’area di sosta nei pressi Porta Castello sarà aperta agli utenti nei prossimi giorni.
- L’AQUILA: SONO 24 E NON 65 I POSTI AUTO PREVISTI NELL’AREA DI SOSTA A PORTA CASTELLOL'AQUILA -In merito al comunicato municipale diffuso il 28 novembre scorso dal titolo "Parcheggi in centro storico. Da domani attivi 65 nuovi posti ...