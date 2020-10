L’AQUILA, “SONO ISOLATA DA GIORNI E NESSUNO MI FA UN TAMPONE”: LA SEGNALAZIONE DI UNA LETTRICE

L’AQUILA – “Sono risultata positiva al Covid l’8 ottobre. Sto aspettando che mi facciano il secondo tampone, e sono quindi 17 giorni di isolamento senza avere notizie dalla asl. Sono sola a casa, ho 23 anni, non posso più comprare da mangiare perché sono bloccata qui e non ho l’opportunità di tornare al mio lavoro”.

La segnalazione è giunta ad AbruzzoWeb da una lettrice aquilana.

“Tutta questa attesa mi sta facendo ammalare psicologicamente, e non posso meanche comprare le medicine – ha detto la giovane. Ora, sto vedendo gente che tramite ‘conoscenze’ è riuscita a fare il secondo tampone subito. Si tratta di persone che sono in quarantena da molto meno di me. Vorrei sapere cosa dovrei fare. Ho urgenza di questo tampone”.

Download in PDF©