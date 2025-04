L’AQUILA: SOPRALLUOGO PIETRUCCI REPARTO PSICHIATRIA, “SITUAZIONE ALLARMANTE, ASL INTERVENGA”

L’AQUILA – “Alla vigilia del 25 aprile e del 1° maggio ci voleva un’aggressione assurda e violenta ai danni di un sindacalista per ricordarci che la lotta per le libertà, i diritti e la dignità dei lavoratori resta un obiettivo da difendere e riconquistare ogni giorno, oggi più che mai”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che aggiunge: “Ad Andrea Frasca, segretario della FILCAMS CGIL, che è stato prima minacciato verbalmente e poi aggredito fisicamente, va tutta la mia solidarietà e quella del senatore Michele Fina, informato sull’accaduto, ma soprattutto il nostro impegno a condurre insieme tutte le battaglie: lo abbiamo fatto finora e lo faremo con ancora più impegno nel futuro”.

“Proprio per questo questa mattina ho voluto fare una visita ispettiva al reparto di Psichiatria del San Salvatore dove il personale demandato alla sicurezza dei mezzi e dei servizi, che vive da tempo condizioni lavorative indegne, relegato in locali angusti, lamenta soprattutto, per il tramite dei sindacati, di dover svolgere mansioni diverse da quelle contrattuali occupandosi della sicurezza dell’intero reparto di psichiatria che tutti sanno essere teatro di diversi episodi di violenza da parte dei degenti: è dell’otto marzo scorso l’ultima aggressione al personale sanitario che ha costretto gli operatori della sicurezza a intervenire pur non essendo loro compito”.

“La sicurezza delle persone non può essere una mansione relegata all’improvvisazione, pena proprio la sicurezza di operatori sanitari, infermieri e medici oltre a quella dei lavoratori chiamati ad un intervento per il quale non hanno nessuna formazione. Da tempo Andrea Frasca lamentava questa problematica ed è proprio nell’ultima riunione sull’argomento che è stato aggredito dalla proprietà. Chiedo che la Asl intervenga al più presto a tutela dei lavoratori e prima che un luogo di cure si trasformi in un potenziale luogo di pericolo”, conclude Pietrucci.