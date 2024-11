L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, a causa di lavori di riparazione dell’acquedotto, urgenti e non programmati, è necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 22:00 del 20/11/2024 alle ore 06:00 del 21/11/2024 in località Sant’Elia, Pianola, Pettino, Cansatessa, Coppito e Coppito progetto C.A.S.E..