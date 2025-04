L’AQUILA: SOSPESO PER 4 MESI L’AVVOCATO DE NARDIS CAPO DELL’UFFICIO LEGALE DEL COMUNE

L’AQUILA- L’avvocato Domenico de Nardis, dirigente del Comune dell’Aquila, capo dell’avvocatura municipale, ed ex responsabile della Polizia municipale, è stato sospeso per quattro mesi dall’esercizio della professione forense. Lo ha comunicato ufficialmente il Consiglio nazionale forense, che ha confermato il provvedimento disciplinare notificato allo stesso De Nardis il 3 aprile scorso. La sospensione resterà in vigore fino al 3 agosto 2025. La decisione, secondo quanto riporta il Centro, si basa sulle disposizioni previste dalla legge che regola la professione forense e dal regolamento disciplinare nazionale. Le motivazioni non sono state al momento rese note ma il provvedimento è ricorribile.

Nel 2021 l’avvocato fu sanzionato con una sospensione di due mesi per presunte attività incompatibili ma la Cassazione annullò il provvedimento.