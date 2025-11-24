L’AQUILA: SOSTEGNO AL REDDITO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, IL 26 NOVEMBRE BANDO ON LINE

L’AQUILA – L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila comunica la prossima pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dei contributi economici di sostegno al reddito destinati ai nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Le domande potranno essere presentate a partire dal 26 novembre ed entro il 22 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata.

“Anche quest’anno confermiamo un impegno concreto a favore delle famiglie che stanno affrontando situazioni economiche fragili. È una misura che rappresenta un sostegno reale, capace di alleggerire pressioni quotidiane che spesso incidono profondamente sulla qualità della vita. L’Amministrazione continuerà a lavorare per rafforzare una rete sociale più vicina e più efficace”, dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

Il contributo è rivolto ai cittadini residenti con attestazione ISEE fino a 7.000 euro e sarà attribuito sulla base di una graduatoria che considera la situazione economica del nucleo, la presenza di minori e l’anzianità di residenza. Ulteriori dettagli ed informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma dedicata.

Inoltre, sarà possibile contattare lo Sportello Unificato tramite mail sportello.unificato@comune.laquila.it o al numero telefonico 0862 769625 con l’apertura al pubblico nella nuova sede di Via Francesco Filomusi Guelfi 6/C, a Villa Gioia, che osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 9.30 alle 13.30; mercoledì dalle 15.30 alle 17.30; giovedì dalle 9.30 alle 13.30.