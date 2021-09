L’AQUILA, SOSTEGNO NATALITA’: VOUCHER PER BENI DI PRIMA NECESSITA’ E SERVIZI INFANZIA

L’AQUILA – C’è tempo fino al 1° ottobre per chiedere i voucher a sostegno della natalità previsti nell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, consultabile on line sul sito istituzionale nella sezione “Concorsi, gare ed avvisi” al seguente link: Comune dell’Aquila – Avviso pubblico finalizzato a sostenere e a favorire la natalità attraverso forme di agevolazione alla fruizione di servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il bambino o la madre gestante. ù

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti.

L’avviso, che prevede due tipologie di azioni, è finalizzato all’erogazione di “buoni servizio” (Azione 1) e “buoni fornitura” (Azione 2), volti a supportare le famiglie in difficoltà attraverso forme di agevolazione alla fruizione di servizi per la prima infanzia e all’acquisto di beni di prima necessità, fino a concorrenza delle somme disponibili, che ammontano complessivamente a circa 52mila euro.

In particolare, i “buoni servizio” sono concessi a copertura delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi per la prima infanzia: ludoteca prima infanzia da 6 a 36 mesi e servizi integrativi al nido. In tal caso i servizi dovranno obbligatoriamente essere resi da strutture pubbliche o strutture private regolarmente autorizzate. I “buoni fornitura”, invece, sono erogati a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, per gestanti in difficoltà e madri sole in situazioni di disagio per stato di povertà o isolamento, per affrontare le prime spese per il nascituro.

Destinatarie di entrambe le azioni sono donne residenti nel Comune dell’Aquila, , che hanno figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 8mila euro. I voucher per l’acquisto di beni, previsti nell’Azione 2, sono destinati anche alle gestanti. È possibile presentare richiesta per una sola delle azioni, pena l’esclusione.