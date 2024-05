L’AQUILA SOTTERRANEA: VISITE GUIDATE A CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E A PALAZZO ALFIERI

L’AQUILA – Dopo il boom di presenze con i primi appuntamenti di maggio, L’Aquila sotterranea torna sabato 1 giugno con l’evento organizzato dall’associazione culturale L’Aquila Young in collaborazione con WelcomeAq, alla scoperta dei tesori nascosti nel territorio aquilano. Anche questa settimana la visita guidata sarà all’interno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Istituto Micarelli) e Palazzo Alfieri.

L’Aquila sotterranea è il format che porterà i visitatori i un viaggio immersivo nelle viscere della città e dintorni per scoprirne la storia e i misteri, rivivere i miti e leggende ancora presenti nell’immaginario collettivo. La visita nei sotterranei non è una visita convenzionale, ma una vera e propria esperienza immersiva attraverso passaggi segreti, ne vere, acquedotti e sale riscoperte da quei lavori di restauro degli ultimi anni.

Palazzo Alfieri nasce nel XV secolo come casa di villeggiatura di Fabrizio Alfieri, rampollo dell’ omonima casata. Gli Alfieri, o Alferi, erano giunti in Abruzzo dall’Italia settentrionale con Tommaso Alfieri — presumibilmente originario di Lodi o da Verona — nella prima metà del Quattrocento, dedicandosi poi in città al commercio della lana e acquisendo rapidamente prestigio.

Alcune decorazioni di carattere medievale, tuttavia, fanno presupporre la presenza di una preesistenza prima dell’edificazione del palazzo.

Sul finire del XVI secolo il palazzo venne affiancato dalla gentilizia chiesa di Santa Maria degli Angeli mentre nei secoli successivi fu sottoposto a numerosi ampliamenti e modifiche. Nel 1878, proprio all’interno del complesso, Barbara Micarelli fondò l’Istituto Santa Maria degli Angeli, dando vita anche ad una scuola per l’educazione femminile che ha caratterizzato la formazione delle donne aquilane di Ottocento e Novecento e che è ancora oggi in attività.

CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E PALAZZO ALFIERI

Gravemente danneggiato dal terremoto dell’Aquila del 2009, il palazzo è stato dichiarato inagibile e sottoposto a lavori di consolidamento e restauro. Durante le fasi di ricostruzione sono stati riportati alla luce alcuni affreschi quattrocenteschi raffiguranti scene allegoriche, fregi e stemmi. (Istituto S .M. degli Angeli Micarelli).

Il palazzo, dall’impianto planimetrico piuttosto complesso, occupa l’intero isolato tra via Fortebraccio, decumano orientale della città, via Barbara Micarelli, vicolo di Santa Maria degli Angeli e le Mura dell’Aquila. Fianco in stile gotico, sulla strada, la facciata principale è su via Fortebraccio, suddivisa in due parti: la prima è più antica, a tre livelli, di carattere rinascimentale con vistosi apparati decorativi trecenteschi quali le finestre a bifora dei piani superiori mentre la seconda di chiaro stampo cinquecentesco.

Conclude il prospetto la piccola chiesa di Santa Maria degli Angeli che costituisce l’angolo meridionale del complesso.

Internamente il palazzo presenta un’interessante sequenza di porticati, logge ed aule a soffitto ligneo che conducono lo sguardo ed il percorso verso l’ampio cortile rinascimentale a chiostro, al centro dell’edificio, circondato da un porticato in cui convivono arcate ogivali e arcate a tutto sesto.

La parte retrostante del complesso, adiacente alla cinta muraria, è invece più moderna, essendo stata realizzata prevalentemente nel XIX secolo.

PERCORSO DELLA VISITA

Cortile rinascimentale a chiostro con arcate ogivali a tutto sesto. Sala affreschi quattrocenteschi raffiguranti scene allegoriche, fregi e stemmi, Sala focolare Camera Barbara Micarelli, Sala San Giuseppe Neviera, Chiesa opera di Fabio Alfieri (1594) edificata in onore della Vergine Maria Regina dei cieli e Signora degli angeli Sala rinascimentale con pregiato soffitto ligneo Cortile interno, Cinta muraria dell’Aquila, Giardino.

La durata della visita guidata – con primo turno alle 17 e secondo turno alle 18.30 – varia in base al numero dei partecipanti. È necessario arrivare 10 minuti prima dell’orario indicato, si raccomanda la puntualità. Si consiglia un abbigliamento sportivo dal momento che il percorso è abbastanza lungo. Assolutamente sconsigliata a chi soffre di claustrofobia, cardiopatie o patologie di una certa importanza. I ragazzi minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore.

La visita guidata è sconsigliata a ragazzi di età inferiore ai 10/12 anni. È possibile fare foto solo se autorizzati dalla guida. Il costo del tour (12 euro adulti e gratis fino a 12 anni), comprende l’assicurazione.

I posti sono in esaurimento: Per info e prenotazioni 379/1508492 0862/295927 oppure al link (https://www.laquilayoung.org/laquila-sotterranea.html)