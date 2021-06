L’AQUILA, SOTTOSEGRETARIO DIFESA MULE’ IN VISITA AL IX REGGIMENTO ALPINI

L’AQUILA – “Siete in Italia e all’estero punto di riferimento per le Forze armate e per il Paese perché non esportate solo efficienza e operatività ma un bagaglio di valori e tradizioni tricolori. Rappresentate spirito di sacrificio, spirito di unione, spirito di supporto, spirito di condivisione”.

Sono le parole di Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, parlando al 9° Reggimento Alpini a L’Aquila, accolto dal Colonnello Gianmarco Laurencig e dal Comandante Militare Esercito Abruzzo-Molise, il Colonnello Marco Iovinelli. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il senatore Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia.

“Il vostro lavoro – ha aggiunto – conta ed è sostanza, conta nel momento in cui intervenite con capacità operative eccezionali in risposta ad emergenze straordinarie, nei conflitti militari, in occasione delle calamità naturali, nella campagna vaccinale, perché anche il Covid è a tutti gli effetti un nemico da combattere con l’unica arma che l’Italia ha a disposizione: i vaccini. E non vi siete risparmiati, siete andati, andate casa per casa a raggiungere chi è indigente perché nessuno può essere lasciato indietro”.