L’AQUILA: SOTTOSERVIZI, POSSIBILI INTERRUZIONI EROGAZIONE IDRICA DA DOMANI AL 18 APRILE

L’AQUILA – Possibili brevi interruzioni dell’erogazione idrica all’Aquila per i lavori di cantierizzazione dei sottoservizi, su via XX Settembre e via Giovanni XXIII, dall’8 gennaio al 18 aprile.

A comunicarlo, in una nota, l’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua SpA: i lavori saranno consegnati domani.

La data di fine lavori è prevista per il 18 aprile.

Si segnala che, nel corso delle fasi lavorative, potrebbero rendersi necessarie brevi interruzioni dell’erogazione idrica nelle località indicate e nelle zone limitrofe.