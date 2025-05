L’AQUILA: SPACCIO AL TERMINAL COLLEMAGGIO, DENUNCIATI DUE EGIZIANI, SEQUESTRO 80 GRAMMI DI HASHISH

L’AQUILA – Prosegue l’azione di vigilanza della Guardia di Finanza di L’Aquila su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, infatti, i Finanzieri hanno intensificato le attività di controllo, anche con l’indispensabile supporto delle unità cinofile antidroga, nelle vie del centro cittadino maggiormente frequentate e nelle zone più sensibili della città.

Nelle serate di martedì e mercoledì, i militari del locale Gruppo hanno battuto, in particolare, la zona del Terminal bus di Collemaggio, sottoponendo a sequestro circa 80 grammi di hashish.

Nello specifico, in due separate operazioni, venivano sottoposti a controllo, anche tramite l’utilizzo delle unità cinofile in forza al Reparto, due cittadini di nazionalità egiziana – senza fissa dimora – che detenevano sulla persona lo stupefacente, pronto per essere ceduto agli occasionali avventori.

La droga è stata sottoposta a sequestro e i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

In tale ottica si inquadra l’intensificazione delle attività di servizio, disposta dalla locale Prefettura, nel più ampio quadro della sicurezza urbana mediante la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità che interessano, in particolare, le zone maggiormente degradate.