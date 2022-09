L’AQUILA: SPACCIO DI DROGA, SCATTA MANDATO DI ARRESTO EUROPEO PER 27ENNE RUMENO

L’AQUILA – I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, in stretto coordinamento con la direzione centrale di Polizia criminale di Roma , servizio di cooperazione internazionale, hanno eseguito a L’Aquila un mandato di arresto europeo (Mae), disposto dagli organi di Giustizia della Romania nei confronti di un loro connazionale.

L’uomo 27enne, dopo l’attivazione del meccanismo di cooperazione tra le forze di polizia europee, è stato immediatamente rintracciato dai militari dell’Arma in periferia della città. All’esito dell’identificazione certa, gli è stato notificato il provvedimento riguardante la recente condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, inflittagli nel suo paese di origine per reati in materia di stupefacenti.

Al termine delle attività di arresto e foto-segnalamento, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Isernia dove rimarrà a disposizione della competente Magistratura italiana.

Gli atti relativi all’esecuzione del Mandato di Arresto Europeo sono stati, dunque, messi a disposizione del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila che, in base agli accordi tra i paesi membri dell’Unione Europea, deciderà in merito alle modalità di consegna dell’arrestato alle autorità rumene che, attraverso i canali previsti, hanno disposto la cattura del condannato