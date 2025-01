L’AQUILA: SPAZIO COMMERCIALE MAURY’S DIETRO MY SUITE, INAUGURAZIONE GIOVEDÌ. ASSUNZIONI

L’AQUILA – Sarà inaugurato, come recitano le numerose inserzioni pubblicitarie, giovedì 23 gennaio, il nuovo spazio commerciale Maury’s, di circa 3.200 metri quadrati, tra la statale 17 e la Statale 80, dietro l’hotel My Suite e a poche centinaia di metri dal casello autostradale, alla porta ovest dell’Aquila. Sono in corso le procedure per l’assunzione di personale alla luce di una attività commerciale che decisamente si amplia.

Infatti, la catena commerciale nazionale specializzata nei prodotti per la casa, per la persona e per il fai da te, ha già un punto vendita poco distante, lungo la statale 80, davanti alla caserma Campomizzi: il nuovo insediamento fa parte della più complessiva riqualificazione, in partnership con i privati, di un’area da decenni degradata e abbandonata, in cui tra le altre cose c’era il pastificio San Giuliano, diventato nel corso degli anni un rudere.

A rivoluzionare la zona, ad alta concentrazione di traffico e dove insisteranno altre nuove attività commerciali, nel rispetto delle norme, è stata l’Amministrazione comunale dell’Aquila, che ha recepito, nella primavera del 2023, la proposta di “Programma di riqualificazione” presentata dalla società King Power Real Estate s.r.l. di Montesilvano, dell’imprenditore Gianni Pagliaroli, il quale aveva acquistato anni fa il terreno da Palmerini costruzioni generali dell’Aquila.

L’accordo prevede dunque la realizzazione, in corso d’opera, a carico del privato, di un nuovo terminal per autobus urbani ed extra urbani, e per i taxi e di un locale di circa 115 metri quadrati, ad un piano, destinato a biglietteria, sala d’attesa ed anche ad eventuale posto di polizia.

Di fatto un nuovo terminal, al posto, si suppone, delle due nuove attuali fermate, una lungo la statale 17, l’altra lungo la statale 80 e con una biglietteria dedicata che sostituirà quella attuale all’interno della tabaccheria del My suite.

Oltre ai magazzini Maury’s, era stata prevista poi la realizzazione di una seconda struttura, ad oggi non ancora avviata, articolata su due livelli, per complessivi 660 metri quadrati, e alta dieci metri circa, con destinazione d’uso al piano terra ad attività “commerciale di vicinato”, mentre il primo piano sarà destinato ad “uffici privati” e “artigianato di servizio”.

Insieme ai parcheggi e al verde pubblico previsti a servizio del nuovo insediamento commerciale, ci sono poi quelli da cedere al Comune, che in base alle norme urbanistiche devono essere proporzionali ai volumi dell’edificato. Ma essendo lo spazio della compensazione principalmente destinato al nuovo terminal, la società ha proposto la “monetizzazione”, ovvero la diffusa prassi volta a sostituire la cessione delle aree da riservare a standard urbanistici con l’equivalente valore monetario, ammessa “soltanto quando ciò sia discrezionalmente ritenuto utile o necessario per lo stato dei luoghi”.

Un intervento però ridimensionato al termine di una lunga trattativa con la struttura urbanistica comunale guidata dall’assessore Francesco De Santis, della Lega, che occuperà nella nuova versione 1200 metri quadri, con un’altezza non oltre 8 metri, rispetto ai 10,50 metri consentiti. E con più contropartite in termini di lavori di pubblica utilità, come posti auto, rotonde e migliorie alla viabilità, rispetto al “programma integrato di intervento convenzionato” precedentemente presentato dal privato.

Poco distante è prevista anche la realizzazione di un supermercato del Lidl sull’area bianca della striscia di prato davanti all’hotel My Suite e la fermata degli autobus. Questo a seguito del controverso via libera da parte del Consiglio comunale dell’Aquila ad agosto scorso, alla rotazione urbanistica proposta dalle società Ambra srl ed Ettore Barattelli & figli srl, entrambe facenti capo alla importante famiglia di costruttori aquilani. E un altro polo commerciale di media distribuzione sta per essere realizzata lungo la statale 17 davanti il centro sportivo Centi Colella.