L’AQUILA: SPECCHIO STRADALE DANNEGGIATO DAI VANDALI A 200 METRI DALLA QUESTURA

L’AQUILA – Ancora un atto vandalico in una zona centrale dell’Aquila: qualcuno ha distrutto uno specchio stradale in via Pescara, una strada a senso unico in salita, nei pressi della Questura, da cui è distante 200 metri.

Difficile risalire ai responsabili di questo atto risalente a pochi giorni fa.

Infatti non sembra che la zona, per quanto non lontana da Questura e dalla sede principale dei Vigili del fuoco, sia coperta dalle telecamere. A meno che non ci siano telecamere di privati, evenienza da non escludere.