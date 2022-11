L’AQUILA, SPEED-ENGLISH: ECCO TALENT SHOW PER BAMBINI, LETTURE A SCUOLA E APERITIVO IN INGLESE

L’AQUILA – Grandi novità alla Speed-English School dell’Aquila, in Via Pescomaggiore n.2: sull’onda del successo che la scuola della teacher Francesca Castaldo ha riscosso fin dall’apertura dello scorso giugno, sono infatti in arrivo tanti altri appuntamenti per grandi e piccoli studenti.

Si comincia con il talent show per bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni: per partecipare, è necessario presentarsi sabato 26 novembre alla Palestra Fit4Fun dei cugini Tommaso e Silvio Garofoli, in Via Lanciano n.13, alle ore 18.

“Si tratta di un’occasione speciale per divertirsi e al tempo stesso per permettere ai bambini di aprirsi e mostrare ognuno il proprio talento in tante situazioni ed attività creative – spiega Francesca Castaldo -. Mi sono accorta, anche stando a contatto con loro nel summer club sia all’interno della scuola che nella splendida cornice del parco del Castello, che i più piccoli hanno una grande voglia di aprirsi al mondo, di farsi conoscere, di crescere, di imparare e di farsi apprezzare”.

“Amano il teatro, amano il canto, amano il ballo, amano la lettura, quindi ho pensato di far passare a loro ed ai loro genitori un momento di aggregazione mettendo in campo tanta gioia e tanta fantasia, senza pensare alla competizione come strumento per vincere, bensì per fargli tirare fuori il meglio che hanno dentro divertendosi”, continua la teacher.

Ma non c’è solo il talent show a colorare questo fine 2022 della Speed-English. Infatti, tra le tante attività ed i tanti eventi ed appuntamenti che la scuola ha organizzato e continua ad organizzare, c’è il Drink & Talk, l’aperitivo in lingua inglese – solo su prenotazione e con posti limitati – che si terrà una volta al mese presso il da poco aperto caffè letterario LiberaMia di Anna Di Felice, in via degli Scardassieri, un luogo che in poco tempo ha già conquistato, grazie alla cultura che vi si respira e al clima di serenità e di tranquillità che lo contraddistingue, tanta gente del capoluogo abruzzese: il secondo appuntamento è previsto mercoledì 30 novembre, dalle ore 19.30. Sarà possibile gustare un aperitivo e partecipare anche a diversi giochi linguistici, con tanto tanto divertimento.

Molto importante, inoltre, nel breve ma già intenso percorso della Speed-English, la partecipazione al progetto “Libriamoci” dell’Istituto Comprensivo “Mazzini” dell’Aquila: è stata proprio la teacher Francesca, invitata dalla maestra Giovanna Cepparulo, a presentarsi agli alunni della scuola primaria “Pile I Maggio” nei panni di Franky Poppins, la cugina di Mary Poppins, per leggere la splendida opera letteraria “The Gruffalo” e realizzare un laboratorio di upcycling per stimolare la creatività attraverso il riutilizzo di oggetti e materiali riciclabili.

“Per me è sempre stimolante conoscere persone con una grande inventiva come la maestra Cepparulo, persone che, come lei, tengono moltissimo alla crescita dei bambini – spiega ancora Castaldo – che hanno bisogno di sperimentare continuamente e di trovare in ogni occasione l’energia giusta per sviluppare l’autostima con cui affrontare la vita”.

Tanta allegria ha portato anche il recente Halloween Party per i bambini, con tanto di laboratorio upcycling e creazione di un vestito del celebre personaggio Disney, Cruella de Vil, per la teacher Francesca.

“Aspetto tutti, piccoli e grandi, nella nostra scuola – conclude Castaldo – nel cuore del centro storico aquilano, dove si impara l’inglese con un metodo innovativo, capace di tirare fuori il meglio da ogni studente attraverso tante attività divertenti e stimolanti”.

PER INFO

371 541 9702

https://www.facebook.com/speedenglishlaquila