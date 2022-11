L’AQUILA: SPEED-ENGLISH SCHOOL, OGGI IL TALENT SHOW PER BIMBI ALLA PALESTRA FIT4FUN DI VIA LANCIANO

L’AQUILA – Oggi, sabato 26 novembre, tutti al talent show per bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni organizzato dalla Speed-English School dell’Aquila della teacher Francesca Castaldo.

Per partecipare, l’appuntamento è alle ore 18 nella Palestra Fit4Fun dei cugini Tommaso e Silvio Garofoli, in Via Lanciano n.13.

“Quella del talent show – spiega la teacher Castaldo – è un’occasione speciale per divertirsi e al tempo stesso per permettere ai bambini di aprirsi e mostrare ognuno il proprio talento in tante situazioni ed attività creative. Mi sono accorta, anche stando a contatto con loro nel summer club sia all’interno della scuola che nella splendida cornice del parco del Castello, che i più piccoli hanno una grande voglia di aprirsi al mondo, di farsi conoscere, di crescere, di imparare e di farsi apprezzare”.

PER INFO

371 541 9702

https://www.facebook.com/speedenglishlaquila