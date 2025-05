L’AQUILA: SPINTA PER FAR ASSUMERE UNA PARENTE, EX DIRIGENTE COMUNALE CONDANNATA A RISARCIRE

L’AQUILA – Con atto di citazione depositato presso la Segreteria la Procura regionale della Corte dei Conti dell’Aquila ha convenuto in giudizio l’ex dirigente comunale aquilana Patrizia Del Principe a seguito di un precedente procedimento penale. Era accusata di aver tentato di agevolare l’assunzione di una parente in un progetto attivato dal comune stesso. Ora ha patteggiato il pagamento di 34mila euro per risarcire l’ente.

“La convenuta, costituita in data 17 dicembre 2024”, si legge negli atti del processo contabile, “ha presentato istanza di rito abbreviato, proponendo il pagamento del 40% della somma pretesa a titolo di risarcimento. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole all’istanza. Con proprio decreto il Presidente della Sezione ha fissato la camera di consiglio per la trattazione del rito abbreviato in data 11 marzo 2025. Sussistendo tutti i presupposti per l’applicazione del ritovisto il parere favorevole per PM, rilevato che non sussisteva doloso arricchimento del danneggiato e ritenuta congrua la somma indicata in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno, con decreto n. 1 in data 15 gennaio 2025 questo Collegio: -ha accolto la richiesta di richiesta di rito abbreviato; -ha determinato nella misura di € 34.425,78 la somma dovuta da versare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento; -ha assegnato un ulteriore termine di 15 giorni per il deposito della prova del pagamento”.

“Il Collegio, accertata con precedente decreto”, si legge ancora fra le carte, “con delibazione preliminare all’esame di merito, la sussistenza dei presupposti per il ricorso al rito abbreviato in senso conforme alla condanna civile della Cassazione, deve in questa sede accertare unicamente l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma ivi determinata. Dalla documentazione allegata si può riscontrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico Fideuram al Comune dell’Aquila il 28 gennaio 2025 per l’importo di 34.425,78 € con relativa attestazione di avvenuta esecuzione del bonifico”. La Del Principe è stata assistita dall’avvocato Riccardo Lopardi.