L’AQUILA: SPORT, ARTE E STUDIO, DOMENICA OPEN DAY DELLA SUMMER CAMP ARCOBALENO

L’AQUILA – Tutto pronto per l’Open Day del Centro sportivo “Arcobaleno” dell’Aquila, in via Mausonia n. 60, a Pianola, che ospiterà il Summer Camp “Arcobaleno”, campus estivo di qualità e formazione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni di età.

Domenica 18 aprile, dalle ore 15 alle 19, la struttura sarà aperta a tutti coloro che vorranno visitarla e per dialogare con la direzione ed i membri dello staff.

Il Summer Camp “Arcobaleno” nasce dalla ultratrentennale esperienza di Ornella Cerroni, docente di ruolo nelle scuole superiori e direttrice del Centro Danza Art Nouveau e dell’Asd l’Etoile dell’Aquila.

Si tratta di un un campus estivo di eccellenza sportiva, artistica e di studio, dove bambini e ragazzi potranno passare l’estate in assoluta sicurezza, con istruttori, animatori e docenti qualificati per ogni settore, in un’area da 30 mila metri quadrati recintati, di cui 25 mila all’aperto e 5 mila al coperto, con tutti gli sport e le arti inclusi in un grande villaggio.

Il campus, rispettando tutte le disposizioni governative di organizzazione, di sicurezza e di prevenzione sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e inaugurerà la sua prima stagione a giugno, il giorno dopo la chiusura delle scuole, e la chiuderà a settembre, a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico.

OFFERTA FORMATIVA

Natura, lingue, tanto sport e giochi all’aria aperta, ma anche creatività, danza, canto, musical, laboratori, teatro, fotografia e pittura.

Una grande area per vivere spazi in libertà creando e condividendo giornate insieme, nell’assoluta sicurezza e distanziamento.

Una equipe di professionisti pronti a soddisfare ogni esigenza, in un campus di alta qualità formativa che riesce a coniugare momenti di puro divertimento a studio di discipline di alto livello, anche individuali.

Una estate unica, in cui le discipline sportive verranno alternate allo studio delle arti e della lingua Inglese con istruttori laureati e specifici per ogni attività, oltre ad insegnanti di matematica, italiano e madrelingua per l’inglese, per un supporto pomeridiano nei compiti delle vacanze.

La formazione in lingue è affidata all’associazione culturale “A Scuola con Ming Ling “ di Elena Vanni.

Inoltre, la struttura avrà a disposizione uno chef professionista del settore, per garantire servizio mensa con pasti freschi ogni giorno nella zona ristorante di 800 metri quadrati. Possibilità di menù per celiaci o altre intolleranze alimentari.

L’area è talmente vasta che i gruppi rischiano di non incontrarsi mai se non a pranzo.

ALL INCLUSIVE SPORT AND ARTS

CAMPO DI CALCETTO Regolamentare

CAMPO DI PALLAVOLO Regolamentare

CAMPO DI PALLACANESTRO Regolamentare

PISCINA COPERTA

PALESTRA DI ARRAMPICATA (indoor)

TORRE DI ARRAMPICATA (outdoor)

AREA IN STERRATO PER CIRCUIT BIKE (1000 mq)

GINNASTICA RITMICA ED ARTISTICA (pedana)

PISTA DI PATTINAGGIO

AREA PING PONG E BILIARDINO

SALA DANZA A (800 mq) parquet

SALA DANZA B (100 mq) parquet

SALA DANZA C (100 mq) linoleum

AULA CANTO E LABORATORI TEATRO

AULA LINGUE

AULA STUDIO

AULA TV E GIOCHI

AULA DISEGNO E PITTURA

3 ZONE RELAX ESTERNE

2 ZONE RELAX INTERNE

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO

INFO E PRENOTAZIONI:

351.9923621 (Segreteria)

393.9895396 (Direzione)

Email: comunicazione.campusarcobaleno@gmail.com

Pagina Facebook: Summer Camp Arcobaleno

Instagram: summercamparcobaleno