L’AQUILA: SPORT E FAMIGLIA, DOMANI PRESENTAZIONE PROGRAMMA EVENTO DEL CIS

L’AQUILA – “Sport e famiglia”, apre i battenti la seconda edizione dell’evento targato CSI L’Aquila. L’appuntamento, in collaborazione con l’Asd Sport & Event, sarà presentato domani, martedì 9 maggio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni.

Un programma all’insegna della condivisione e della formazione, che ha avuto il via lo scorso 12 aprile con la partenza del 2° Corso di formazione per Guida cicloturistica, con prova pratica in programma il prossimo 14 maggio, in occasione di “L’Aquila in bici”: una passeggiata sportiva e culturale aperta a tutti.

Nel programma degli appuntamenti, inoltre, il Convegno “Bullismo e Cyberbullismo”, in programma a L’Aquila il 13 maggio alle 11:00 presso il Palazzetto dei Nobili.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Roberta Galeotti. Al centro dell’incontro, naturalmente, il ruolo e il valore dello sport: i relatori del convegno discuteranno degli aspetti sociali e relazionali dello Sport e dei benefici formativi ed educativi che possono influire sui giovani.