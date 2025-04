L’AQUILA: STAMANI VISITA DELL’ARCIVESCOVO D’ANGELO AI DETENUTI DEL CARCERE DELLE COSTARELLE

L’AQUILA- Questa mattina, lunedì santo 14 aprile, l’Arcivescovo Metropolita Antonio D’Angelo accompagnato dal cappellano del carcere visiterà i detenuti del Carcere aquilano a Preturo.

Prima della visita ai detenuti per gli auguri di Pasqua incontrerà la Direzione e il personale della Polizia Penitenziaria.

Domattina alle ore 9,30 si recherà presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila dove incontrerà la Direzione Sanitaria, la Direzione Generale della Asl e in seguito visiterà alcuni reparti del nosocomio aquilano per gli auguri di Pasqua ai pazienti ricoverati. Sarà accompagnato dai Cappellani Padre Luciano Antonelli e padre Appio Rosi.