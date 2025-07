L’AQUILA: STASERA PARTITA DEL CUORE, DA MORANDI E RAMAZZOTTI A LA RUSSA E RENZI, I PROTAGONISTI

L’AQUILA – Grande attesa per la 34esima edizione de “La Partita del Cuore” questa sera alle ore 20 allo “Stadio Gran Sasso – Italo Acconcia” dell’Aquila.

Il tradizionale evento di musica, sport, spettacolo e, soprattutto di solidarietà, vedrà scendere nuovamente in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici per sostenere il “Progetto Accoglienza” dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Caritas Italiana in una “sfida solidale” che rappresenta la Rivincita della scorsa edizione. Il match si gioca alle 21.30, dove è stato già registrato il tutto esaurito. Per chi non è riuscito a comprare il biglietto, l’appuntamento è in diretta televisiva su Rai1.

Nella Nazionale Cantanti scenderanno in campo tra gli altri ; Marco Masini, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Gabry Ponte, gli attori Raoul Bova e Neri Marcorè.

Nella Nazionale Politici sono stati annunciati: i ministri Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Giancarlo Giorgetti, in porta, Alessandro Giuli E ancora Francesco Boccia (Partito Democratico), Pier Ferdinando Casini (Senatore), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia), Ignazio La Russa (Presidente del Senato), Matteo Renzi (Italia Viva), i senatori di FI Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri, il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa e i vertici della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana (Lega), Giorgio Mulè (Forza Italia) e Anna Ascani (Pd) e per i dem Marco Furfaro e Andrea Casu. Per M5s il vicepresidente Mario Turco, il deputato Leonardo Donno, la senatrice Dolores Bevilacqua, e Alessandro Caramiello.

Tra gli abruzzesi il presidente Marco Marsilio, il vicepresidente della Giunta Emanuele Imprudente e l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, il sottosegretario Luigi D’Eramo, i senatori di Fdi Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biond

A condurre l’evento è ancora una volta Eleonora Daniele, già conduttrice su Rai 1 di “Storie italiane”. Accanto a lei, nel corso della diretta Gabriele Cirilli, Ubaldo Pantani, Alessandra Tripoli, Laura Barth e, da Rai Radio2, Natascha Lusenti.

Il match è accompagnato da una scaletta musicale con voci ben riconoscibili dal grande pubblico: Gabry Ponte, Arisa, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Riccardo Fogli e Gaetano Curreri con gli Stadio animano lo stadio con performance live, in una serata impreziosita ancheda un tributo speciale al paroliere Mogol firmato dal Maestro Diego Basso, con un coro di 100 ragazzi. L’Inno di Mameli è invece eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Telecronisti della Partita del Cuore 2025 sono Alberto Rimedio e Lele Adani, voci ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio.

Nata oltre trent’anni fa, ancor prima che un evento sportivo la “Partita del Cuore” è una grande maratona benefica che negli anni ha chiamato a raccolta un numero enorme di artisti, musicisti, politici e personaggi dello spettacolo; il tutto per sostenere cause importanti. Ogni edizione ha un obiettivo concreto: quello di trasformare la passione per il calcio in una possibilità di aiuto reale. Nel 2025, i fondi raccolti sono, nello specifico, destinati al “Progetto Accoglienza” della Fondazione Bambino Gesù e della Caritas Italiana, pensato per offrire supporto alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Come donare

Sostenere il “Progetto accoglienza” è semplice: basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45585, attivo dal 10 al 22 luglio 2025. Un gesto concreto per offrire un tetto, un pasto e un po’ di sollievo a chi si trova ad affrontare momenti di grande difficoltà.