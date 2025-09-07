L’AQUILA: STATO AGITAZIONE POLIZIA LOCALE, DOMANI PROCEDURA RAFFREDDAMENTO IN PREFETTURA

L’AQUILA – A seguito della proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Polizia Locale del Comune dell’Aquila, il sindacato Csa rende noto che la procedura di raffreddamento dei conflitti è stata convocata dal Prefetto dell’Aquila per le ore 11:00 di domani 8 settembre, presso i locali della Prefettura.

Il sindacato chiede l’immediata nomina del Comandante della Polizia Locale, che il il Comune dell’aquila continua ad omettere, nonostate le varie sentenze.

Inoltre s chiede di “adeguare il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, definendo la macro struttura, individuando i modi di conferimento della titolarità delle unità organizzative, prevedendo il Vice Comandante determinando requisiti e criteri per la sua individuazione”.

Il Csa, inoltre, chiede di riconoscere le posizioni gerarchiche acquisite dai Sottufficiali assegnando loro il coordinamento e i relativi gradi e di attuare la rotazione degli incarichi”, e “di riconoscere alla Polizia Locale un trattamento accessorio (indennità di funzione, indennità condizioni di lavoro e di servizio esterno, buoni pasto) migliore e adeguato alla specificità delle funzioni e dei compiti (di polizia) svolti”.