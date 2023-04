L’AQUILA, “STORICO OROLOGIO OMEGA TORNERA’ PRESTO SOTTO AI PORTICI”: RESTAURO REGALO DEL ROTARY CLUB

L’AQUILA – Tornerà presto al suo posto, completamente restaurato e perfettamente funzionante, l’orologio posto sulla vetrina di quella che fu la prestigiosa gioielleria Cardilli, sotto i portici a due passi da piazza Duomo all’Aquila.

Per iniziativa del Rotary Club L’Aquila, lo storico Omega che per decenni ha scandito l’ora degli aquilani e dal terremoto non più funzionante, sarà restituito alla memoria collettiva grazie al sapiente lavoro di riparazione eseguito dall’orologiaio Loreto Cordeschi, un artigiano figlio d’arte che dal 1972 al 2009, insieme al padre Ugo, ha tenuto in funzione tutti gli orologi del comune dell’Aquila.

“Restituiremo alla città un pezzo di memoria – spiega in una nota la dottoressa Patrizia Masciovecchio, presidente del Rotary club L’Aquila- Volevamo fare una sorpresa ai nostri concittadini ma, visto che qualcuno si è allarmato non vedendo più l’orologio e ha pensato a un furto, è il caso di rassicurare tutti. Il vecchio, caro Omega è in buone mani e presto procederemo a risistemarlo lì dove è sempre stato, pronto a scandire nuovamente le ore di noi aquilani”.