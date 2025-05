L’AQUILA: STRADE ALLAGATE E AUTO IN PANNE DOPO L’ACQUAZZONE. LA PROTESTA,” TOMBINI OSTRUITI”

L’AQUILA- Un acquazzone durato meno di 30 minuti ha mandato in tilt la circolazione nella zona est del capoluogo di regione con strade allagate e automobili in panne.

Sono decine le telefonate che sono arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale aquilano soprattutto dalle zone di Sant’Elia, Torretta, ma anche da Collesapone.

La causa principale di questi disagi, come dicono i residenti, sono i tombini ostruiti, come alla Torretta dove finora questi problemi non si erano mai verificati durante le precipitazioni, ma ora è lampante che lì un tombino non funzionante da poco sia motivo di caos. Al punto che per rimuovere delle auto parcheggiate e impantanate diventa necessario calzare degli stivali per evitare un bagno di acqua sporca visto il livello raggiunto.

Disagi anche nei pressi del cimitero monumentale e lungo la strada che si percorre per arrivarci. E il 16 maggio scorso una situazione simile si era registrata in città con danni e disagi nel quartiere del Torrione.