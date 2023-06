L’AQUILA: STRADE PERICOLOSE, “LA MAUSONIA E’ ORMAI PREDA DI CHI SA SOLO CORRERE COME UN PAZZO”

L’AQUILA – Sempre caldo il tema delle strade aquilane considerate circuiti di Formula 1 da chi le percorre. A riaccendere i riflettori in questo caso sulla Mausonia, arteria che collega la zona Ovest dell’Aquila alla zona Est, sono diversi cittadini che la abitano e la percorrono ogni giorno.

“Da anni è evidente che la Mausonia ha bisogno di soluzioni concrete e definitive per costringere automobilisti e non a non correre come matti e a non effettuare manovre folli – lamentano ancora una volta ad AbruzzoWeb -. Ogni giorno attraversarla è un’impresa, e percorrerla diventa un atto quasi eroico. Parliamo di una arteria in cui sono morte e rimaste ferite molte persone, eppure continuiamo ad assistere a un disinteresse, da parte di chi deve occuparsi della sicurezza di tutti, che è oggettivamente molto grave”.

“Occorre intervenire senza ulteriori e ingiustificati ritardi – proseguono i cittadini – per evitare che chiunque, dal residente che transita a piedi, all’automobilista che rispetta limiti di velocità e i divieti di sorpasso, possa finire falciato da chi pensa che procedere anche a oltre 100 chilometri l’ora in una zona piena di attività commerciali e con un grande centro sportivo e ricreativo molto frequentato”. (r.s.)