L’AQUILA: “STUDENT HOUSE LE CANNELLE SIMBOLO RINASCITA”. MASI, “BANCA FUCINO VICINA AI TERRITORI”

L’AQUILA – “Questa iniziativa conferma la nostra strategia di presenza e di attenzione per il territorio, in questo caso per l’Aquila e la sua gloriosa università: una student house all’avanguardia, accessibile, sicura sismicamente, a basso consumo energetico. Un simbolo della rinascita di una città che ha vissuto, la notte del 6 aprile del 2009, la tragedia del terremoto e del crollo della Casa dello studente”.

Queste le parole di Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, a margine dell’evento di ieri a palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila, nel corso del quale è stato presentato il progetto “Student House Le Cannelle”, che vede la Banca come advisor e promotrice, un’iniziativa di housing universitario che sorgerà in via Tancredi da Pentima, con la riqualificazione del glorioso ex hotel, centro congressi e con discoteca annessa, danneggiato dal sisma, nei pressi della storica fontana delle 99 Cannelle, del museo Munda e della stazione ferroviaria.

I lavori sono stati già avviati ad aprile e saranno completati in 13 mesi: la struttura ospiterà 425 studenti dall’Italia e dall’estero e sarà dotato di aule studio, sala musica, palestra, caffetteria e area ristorazione, con un grande parco verde, campi da padel e percorsi sportivi. Finanziato anche con i fondi del Pnrr per l’edilizia universitaria, avrà canoni a prezzi calmierati e accessibili, ma per studenti meritevoli e con un adeguato rendimento scolastico, come ha sottolineato Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, intervenuta ieri, assieme, tra gli altri, a Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’investimento complessivo, superiore ai 20 milioni di euro, vede un primo finanziamento di circa 2,3 milioni di euro, messo a disposizione proprio dalla Banca del Fucino nel ruolo di advisor del progetto, tramite la controllata Igea Digital Bank.

“La Banca del Fucino ha nel suo dna, non solo nel suo nome, un rapporto profondo con l’Abruzzo, dove abbiamo 8 filiali, dove ogni giorno siamo presenti per sostenere le piccole e medie imprese e i privati cittadini, una strategia che anni fa ci vedeva pionieri anche con qualche diffidenza, ma che ora si rivela vincente”, spiega a questa testata Masi, nato a Civitavecchia, classe 1952, arrivato alla guida della banca nel 2019.

E con una carriera già prestigiosa alle spalle, in Banca d’Italia, come capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi come commissario straordinario della Siae, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Silvio Berlusconi e ancora capo di Gabinetto del vice presidente del Consiglio Massimo D’Alema. È stato direttore generale della Rai e amministratore delegato di Consap S.p.A., la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

“La Banca de Fucino ha individuato la location, ha trovato gli imprenditori disponibili ad affrontare il rischio d’impresa, sostenendoli con un finanziamento di 2,3 milioni di euro – ribadisce Masi -, abbiamo svolto un’attività di advising, per quello che era di nostra competenza, insieme alle istituzioni del territorio, il Comune, la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, che sono state sempre estremamente collaborative e attive, al pari del Ministero dell’Università e della Ricerca”.

Conclude Masi: “ll progetto Student house Le Cannelle si pone ora come esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, da replicare e valorizzare come modello. Risponde infatti in modo celere e concreto alla domanda di alloggi universitari, con alti standard qualitativi, ed è per noi motivo di orgoglio contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di potenziamento del diritto allo studio, che punta alla creazione di 60.000 nuovi posti letto entro giugno dell’anno prossimo”.