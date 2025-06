L’AQUILA: STUDENTI DELLA SCUOLA ALIGHIERI IN GITA NEGLI AMBIENTI MONTANI SU INIZIATIVA DEL CAI

L’AQUILA – Il Progetto CAI Scuola si è concluso proprio sul finire dell’anno scolastico, con grande soddisfazione della scuola “Dante Alighieri”, che è riuscita a organizzare uscite in ambiente montano per tutte le classi.

In due di queste escursioni, il CAI (Club alpino italiano) ha offerto il proprio supporto, mettendo a disposizione accompagnatori qualificati per l’escursionismo e gli ausili speciali, come le joëlette. Le studentesse e gli studenti hanno partecipato con entusiasmo: la loro energia e voglia di fare hanno aiutato anche chi temeva di non farcela a raggiungere il traguardo e a sentirsi un po’ campioni.

Tutti hanno camminato lungo i sentieri che portano in luoghi cari agli aquilani: la chiesetta di San Lorenzo a Roio, percorrendo la via Mariana, e “la Crocetta”, raggiunta da Madonna Fore.

Tutto questo è stato possibile grazie al Progetto CAI Scuola, fatto di persone volontarie che mettono a disposizione tempo, competenza e passione per far conoscere e rispettare la montagna.

“Un sincero ringraziamento”, si legge in una nota, “va ai professori della Dante, che si sono reinventati camminatori; ai ragazzi esuberanti e rumorosi, nei cui occhi si leggeva la felicità per il traguardo raggiunto; a chi, nel CAI, ha ideato e seguito il progetto passo dopo passo; e naturalmente all’Aquila, con le sue montagne meravigliose. Con l’augurio di ritrovarci il prossimo anno, auguriamo a tutte le scolaresche, ai loro insegnanti, e anche a noi del CAI, di essere promossi e di passare le vacanze sui monti!”.