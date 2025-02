L’AQUILA: STUDENTI IN CANTIERE, “TANTE OCCASIONI DI CARRIERA E CONTRATTI TRA I PIU’ TUTELATI”

L’AQUILA – Favorire occasioni di confronto col mondo del lavoro a chi studia le materie dell’edilizia, come gli iscritti ad Ingegneria e architettura, agli istituti dei Geometri e quest’anno anche all’Accademia di Belle Arti (ABAQ) entrata di recente nell’accordo quadro: un incoraggiamento ai giovani a scegliere il mondo edile per il loro futuro vista la carenza ormai cronica di profili occupabili.

Questo l’obiettivo di “Studenti in cantiere”, iniziativa che dal 2017 ed è mancata solo nell’anno della pandemia, che ha chiuso oggi l’ottava edizione.

Il progetto è sostenuto da Ance L’Aquila e Fondazione Carispaq, con la partecipazione del Dipartimento DICEAA dell’Università dell’Aquila, dell’Istituto Geometri Da Vinci/Colecchi dell’Aquila e dell’ESE-CPT (Ente Scuola Edile). È organizzato ogni anno dal Comitato Giovani di ANCE L’Aquila, quest’anno sotto la presidenza di Davide Iannini.

Il progetto prevede la partecipazione dei giovani alla vita reale del cantiere, attraverso percorsi assistiti da tutor esperti delle aziende associate ad ANCE L’Aquila che aderiscono volontariamente all’iniziativa.

“L’ingresso dell’Accademia nel progetto è un valore aggiunto perché ci permette di coinvolgere settori necessari per il lavoro delle imprese edili, come quello del restauro, della decorazione artistica e molto altro – spiega in una nota il presidente Giovani, fautore del reclutamento degli studenti dell’ABAQ – contiamo già dal prossimo anno di allargare ulteriormente il ventaglio delle collaborazioni anche ad altre figure sempre più necessarie alle imprese e già contatti sono in corso con altre inedite realtà della formazione professionale”.

“Il mondo dell’edilizia – osserva Iannini – offre molte occasioni di carriere soddisfacenti nei profili più qualificanti, da quello tecnico all’amministrativo, da quello creativo a quello artigianale-operativo. I contratti sono fra i più tutelati dal punto di vista sindacale e remunerativo nonostante questo scontiamo un pregiudizio che allontana i giovani dal settore. Il cantiere è un luogo appassionante non più fatto di fatica e disagio, come una volta, ma di studio e mestiere dove ciò che si realizza si vede e resta”.

Il presidente Ance Gianni Frattale, ringraziando tutti i partner “per la virtuosa sinergia” ha rimarcato, a conferma della bontà del progetto, come molto spesso “questi stessi studenti vengono assunti all’interno delle aziende in cui svolgono il tirocinio a seguito dei rapporti di fiducia che si vengono ad istaurare, così come è negli obiettivi del progetto. Quest’anno infatti una studentessa ha avuto come tutor un’ingegnera entrata in una nostra impresa associata proprio con Studenti in cantiere”.

Il presidente Carispaq Domenico Taglieri si è detto entusiasta per l’iniziativa “che continua a crescere negli anni e a coinvolgere giovani volenterosi talenti che rinunciano ad una parte di tempo libero per entrare nella macchina del cantiere. Un progetto valido e formativo che, per questo, avrà certamente seguito negli anni con il pieno appoggio della Fondazione”.

Il tirocinio di 64 ore è retribuito con un assegno di 500 euro e prevede, al termine, un elaborato che viene valutato da una commissione esaminatrice che assegna il primo premio che quest’anno è andato a due vincitori.

Chiara Giannini, prima classificata all’Istituto Geometri, grazie ad un approfondimento pratico effettuato su un cantiere della ricostruzione nel centro storico di Onna, con l’impresa UNIREST, in cui si è utilizzata una tecnologia innovativa di blocchi cassero in legno cemento che garantiscono eco-sostenibilità, resistenza e confort abitativo.

Per l’Accademia il premiato è Daniele Manias il quale, con l’impresa COID, ha seguito i lavori di Consolidamento e Restauro di dipinti murali su volte in muratura presso l’aggregato di Palazzo “Tatozzi” di San Demetrio ne’ Vestini.

Esperienze preziose per i ragazzi, alle prese per la prima volta con la materia viva di quel che studiano solo sui libri.

Pari merito per gli altri partecipanti: Tommaso Sottani abbinato all’ Impresa F.lli Barattelli; Virgil Bacan, impresa Immobiliare Sant’Elia; Angelo Coletti, COID s.r.l.; Martinez Di Carlantonio Armando Jose, Scimia Arte e Costruzioni; Irene Conte e Assunta Finanza, Impresa Rosa Walter.