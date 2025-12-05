L’AQUILA: SUCCESSO DELL’EVENTO DI PICKLEBALL AL PALAZZETTO DELLO SPORT

L’AQUILA – L’Aquila ha celebrato domenica scorsa un evento sportivo straordinario che segna una nuova era per il pickleball in Abruzzo. Il prestigioso Palazzetto dello Sport “Ermenegildo De Felice”, struttura iconica recentemente restituita alla città dopo i lavori di ristrutturazione post-terremoto 2009, ha ospitato il primo campionato regionale di questa disciplina emergente, organizzato da CsaIn Abruzzo in collaborazione con l’Asd Federlibertas L’Aquila e Non Solo Padel AQ.

L’evento è stato reso possibile grazie al supporto del Comune dell’Aquila e del “Comitato di L’Aquila insieme per lo sport”, coordinato dall’assessore allo Sport Vito Colonna e dal professor Francesco Bizzarri.

Il palazzetto ha ospitato competizioni di singoli e coppie con partecipanti da tutta la regione e anche di fuori Abruzzo. Ogni partecipante ha ricevuto un pacco gara e riconoscimenti secondo la tradizione CsaIn che onora pienamente lo sport dilettantistico, amatoriale e come stile di vita.

“È stato un evento atteso perché ho portato per prima questo sport in città, formando il primo istruttore Mario Spadolini e inaugurando insieme a loro il primo campo all’Asd Non Solo Padel Aq”, dice Noemi Tazzi, presidente CsaIn Abruzzo. “Successivamente Emanuela Festa dell’Asd Federlibertas, innamoratasi della disciplina e dopo aver proposto il primo campo al chiuso in città, ha curato nei minimi dettagli l’organizzazione del ‘Trofeo Città dell’Aquila’ e domenica siamo stati i primi a portare un campionato regionale di questa disciplina a L’Aquila”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Mario Spadolini, felice di aver contribuito al successo della manifestazione e di aver visto i partecipanti, provenienti sia dalla regione che da fuori regione, divertirsi con uno sport nuovo, accessibile e coinvolgente.

Ospite d’eccezione della giornata è stata Carlotta, la mascotte di CsaIn Abruzzo, un delizioso e simpaticissimo cane da montagna dei Pirenei di due mesi e mezzo, adottata dal comitato. La cucciola ha rallegrato la manifestazione con la sua simpatia e qualche divertente “invasione di campo”, contribuendo anche alla cultura della sostenibilità e del benessere animale, in linea con il principio di “One Health”.

Inoltre particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, utilizzando materiali artigianali, riutilizzabili ed ecocompatibili, sottolineando come il pickleball rappresenti una disciplina che non richiede grandi opere e si inserisce perfettamente in un’ottica di rispetto per il territorio.

CsaIn si riconferma ente pioniero in Abruzzo per questa disciplina, guardando con entusiasmo al futuro e alle prossime edizioni di questo evento che promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale.

Di seguito i nominativi dei primi classificati. Doppio Maschile: Luciano Pasquali (Te) e Daniel Mendez Santa (Te)

Doppio Misto: Alibrandi Emiliana (Ri) e Paolo Castri (Aq)

Singolare: Paolo Castri. Premio speciale “Neofiti”: Doppio Misto: Croce Livia (Aq) e Fabrizio Castri (Aq) / Nino Gentili (San Demetrio Nè Vestini) e Francesca Brancaccio (San Demetrio Nè Vestini),Singolare: Angelo D’Eramo.