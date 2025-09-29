L’AQUILA: SUCCESSO PER L’ENDAS SPORT VILLAGE, OLTRE 2.000 PERSONE IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Un successo oltre ogni aspettativa per l’Endas Sport Village che domenica 28 settembre ha trasformato Piazza Duomo in un grande villaggio dello sport e della socialità. Oltre 2.000 persone hanno partecipato con entusiasmo a una giornata che ha visto protagonisti bambini, ragazzi e famiglie in decine di attività sportive gratuite, tra divertimento, inclusione e promozione di stili di vita sani.

Dalla mattina al pomeriggio la piazza è stata animata da giochi, prove sportive, animazione, truccabimbi e momenti di socialità che hanno coinvolto tutte le età. Particolarmente sentita la partecipazione dei più giovani, che hanno ricevuto in regalo gadget e abbigliamento sportivo, un segno concreto di vicinanza al mondo dei ragazzi e un incentivo a praticare sport in maniera continuativa.

“Questo risultato dimostra che quando lo sport viene portato nel cuore delle città diventa strumento di comunità, inclusione e felicità – dichiara Simone D’Angelo, presidente Endas Abruzzo –Vedere migliaia di persone riunite in Piazza Duomo, famiglie intere che hanno scelto di vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. È solo l’inizio di un percorso che continueremo in altre città d’Abruzzo, perché lo sport appartiene a tutti e deve essere accessibile a tutti”.

L’evento che ha unito sport, salute e sostenibilità, realizzato da Endas Abruzzo Aps con il supporto di Endas L’Aquila, nell’ambito del calendario “L’Aquila Insieme per lo Sport 2025”, con il sostegno della Fondazione Carispaq e in sinergia con la Settimana Europea dello Sport #BeActive.