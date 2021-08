L’AQUILA: “SULLA MAUSONIA SI CORRE COME IN FORMULA 1, INTERVENIRE PER EVITARE TRAGEDIE”, LA DENUNCIA

L’AQUILA – Continuano le segnalazioni sulle strade dell’Aquila rese pericolose dal mancato rispetto dei limiti di velocità.

A denunciare ad AbruzzoWeb l’ennesima situazione di pericolo è un residente della zona, che afferma di dover “affrontare troppo spesso l’inciviltà di troppe persone alla guida di auto, moto e altri mezzi, sia per uscire di casa che per rientrare”.

“Non è una ‘novità’ che questa strada, che, non va dimenticato, è molto trafficata e con diverse attività non soltanto commerciali, ma pure abitazioni, venga resa pericolosa dalla facilità con cui si affondi il piede sull’acceleratore e dai sorpassi a dir poco azzardati che vengono effettuati a qualsiasi ora, a cui purtroppo vanno aggiunte le distrazioni a causa dell’uso dei cellulari”, spiega a questo giornale il residente.

“Non può bastare soltanto la nuova rotatoria per regolare il traffico – conclude – ma occorre intervenire per costringere chi guida a rispettare i limiti di velocità e a non sorpassare nei punti in cui è vietato. Di incidenti anche brutti ne abbiamo avuti abbastanza, evitiamo di causarne altri”.