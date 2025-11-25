L’AQUILA: SULL’AUTOBUS SENZA BIGLIETTO, RINTRACCIATI E ALLONTANATI TRE EGIZIANI IRREGOLARI

L’AQUILA – Un controllore dell’azienda municipalizzata aquilana Ama segnala la presenza di cinque egiziani a bordo dell’autobus privi di biglietto, dai controlli emerge che tre di loro non sono in reola con le norme di soggiorno.

È successo ieri mattina all’Aquila dove la polizia di Stato ha rintracciato e allontanato tre cittadini stranieri irregolari nel territorio nazionale.

Nello specifico la Squadra Volante, durante servizi mirati di controllo del territorio, è intervenuta sulla statale 17, a seguito di una chiamata giunta alla sala operativa, da parte di un controllore.

Accertata la presenza dei soggetti, si è proceduto all’accompagnamento in Ufficio per l’identificazione e, dagli approfondimenti effettuati, è emerso che 3 su 5 non erano in regola con le norme di soggiorno.

Sono stati quindi posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza e, da ulteriori accertamenti nei confronti dei tre cittadini di nazionalità egiziana, il questore ha disposto per due di loro il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Roma “Ponte Galeria” per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento in frontiera, mentre per il terzo, è stato emesso l’ordine a lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni.