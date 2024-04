L’AQUILA: SULLE TRACCE DEL MAMMUT, IL 5 MAGGIO L’OTTAVO RADUNO OFF ROAD

L’AQUILA – “La forza del Mammut è quella che riesce a trasformare un gruppo di appassionati in un gruppo di amici”.

Domenica 5 maggio a Cese di Preturo, all’Aquila, l’ottava edizione del raduno “Sulle Tracce del Mammut”, un evento imperdibile per gli amanti del 4×4 e non solo.

Di seguito la nota completa con tutte le informazioni.

Lo scorso anno, l’evento ha registrato un grande successo con 400 partecipanti, 189 equipaggi iscritti e migliaia di spettatori.

Le auto iscritte seguiranno un percorso di montagna nella mattinata, parallelamente viene organizzato lo “Show Village” nel quale vengono svolte diverse attività e viene allestita una pista dove, al rientro, i fuoristrada danno spettacolo fino a tarda sera.

È proprio lo Show Village, adibito in prossimità della rotonda di Cese di Preturo, il luogo adatto a tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo mozzafiato.

Musica, show e tanto divertimento a partire dalle ore 15.

L’evento fa parte del programma “L’Aquila cresce con lo sport 2024”, promosso e sostenuto dall’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila che ha messo in campo uno sforzo notevole per fornire la possibilità a moltissime realtà sportive del territorio di potersi esprimere attraverso le loro proposte.

L’organizzazione a tal proposito ringrazia l’assessore allo Sport Vito Colonna, il presidente del Comitato esecutivo Francesco Bizzarri ed il consigliere comunale Livio Vittorini, sempre vicino alle piccole realtà locali.

L’accesso allo Show Village è gratuito per tutti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, visitate i siti web:

Facebook: https://www.facebook.com/sulletraccedelmammut/

Instagram: https://www.instagram.com/sulletraccedelmammut

Sito ufficiale: https://sulletraccedelmammut.com/

Sulle Tracce del Mammut: un’avventura da vivere a tutto gas!

Sulle tracce del Mammut A.s.d. è il club automobilistico con sede a Cese di Preturo (AQ) organizzatore, tra l’altro, dell’omonimo raduno 4×4 che ogni anno vede diverse centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il nostro club è formato in primis da un gruppo di amici ma principalmente da appassionati che vogliono far crescere questa realtà sempre di più; realtà che ormai è una delle più importanti in Italia visti i numeri e i riconoscimenti ricevuti.